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Bugün 14:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:50 TSİ )

700 firma, 2753 eleman arıyor!

Kocaeli'nin Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca ilçelerinde faaliyet gösteren onlarca firma İŞKUR aracılığıyla eleman arıyor.

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Kocaeli'nin Gebze, Dilovası, Çayırova ve Darıca ilçelerinde faaliyet gösteren onlarca firma İŞKUR aracılığıyla eleman arıyor. 700 firma, 195 meslek kolunda 2753 kişi arıyor. İletişim ve başvuru bilgisi için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli...

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Bugün 14:08 TSİ - Ekonomi

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