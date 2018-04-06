3 gün boyunca sise dikkat!

Meteoroloji günlük hava durumu raporlarına göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 4-5 derece artıyor. Akdeniz bölgesinde yaz mevsimi şimdiden hissedilirken Marmara, Ege ve İç Anadolu’da rüzgar zaman zaman etkili oluyor.
KOCAELİ’DE SİS HAKİM
Kocaeli Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarına göre Kocaeli’de 3 gün boyunca sis etkili olacak. Yarın hava sıcaklığının 20 derece olması beklenirken, Pazar 18, Pazartesi 18, Salı 21, Çarşamba ise 22 derece olması tahmin ediliyor. Salı gününden itibaren güneşin iyiden iyiye kendini hissettirmesi bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz