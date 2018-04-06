KSO'da meclis üyeleri belli oldu

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Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen KSO Meslek Komiteleri seçimlerinden sonra bugün Meslek Komitelerinin Başkan ve Yardımcılarının seçimleri gerçekleştirildi. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu KSO’nun 2018-2022 Döneminde de güçlü Meclis ile temsil edildiğini belirterek yeni dönemin Meclis Üyelerini açıkladı.

İsimler şöyle;

Murat Ayhan, Ayhan Ergenç, Ayhan Zeytinoğlu, Özcen Albak, Murat Can, Necmi Gidici, Bora Ergene, Alper Ayberk, Kadir Decdeli, Erhan Ör, Oktay Kabasakal, Ömer Yavuz Çınar, Ulusoy Haluk, İber İbrahim Yelmenoğlu, Ünal Soysal, Hasan Serefhan, Melih Karakaş, Mehmet Emin Bitlis Fuat Bikici, Kubilay Kırman, Hakkı Yıldız, İrfan Kanık, Ayberk Saydam, Adnan Naci Faydasıçok, Bahar Baykal, Mehmet Eskiyapan, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Turgay Ener, Mustafa Türker, Ş. Kemal Saraç, Anıl Ünan, Tekin Urhan, Osman Soydabaş, Hayrettin Çaycı, Hasan Tahsin Tuğrul, Birol Bozkurt, Vahip Yıldırım, Sacit Ertuğ, Sedat Babalık, Mehmet Başaran, Ahmet Bayraktar, Metin Aktürk, Filiz Aktaş, Tunç Atıl, Sedat Silahtaroğlu, Haydar Yenigün, Yunus Çifçi, Atalay Kaya, Fatih Haldız, Mesut Bahçiefe, Mesut Sancaklı, Muhammet Saraç , Sedat Açıldı, Mert Pektemir, Yakup Ekşi, Korkut Öz, Adem Ceylan, Mehmet Başoğul, Bahattin Ertuğ, Mehmet Akif Tanık, Şener Denlier, Orhan Sarısüleyman, Abdullah Çeker, Cavit Aşkın, Haluk Kayabaş Osman Erkan, Kutluğan Bayrak, Mehmet Ali Kartal, Sadi Akçelik, Mustafa Böyet, Hayri Kaya