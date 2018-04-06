Kardeş dayanışması ile büyüdüler

Kocaeli’de 14 yıl önce 60 metrekare dükkanda üretime başlayan Ertuğrul, Bülent ve Zafer Yavuz kardeşler, 2 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu ürettikleri yüzde 50 ısı tasarruflu katı yakıtlı kat kaloriferini ihraç ediyor. Kartepe’de 2004 yılında 60 metrekare dükkanda güneş enerji sistemleri depo imalatıyla üretime başlayan 3 kardeş, daha sonra katı yakıtlı kat kaloriferi kazanı ve boyler (basınçlı kazan) yapımı sektörüne atıldı.

30 KİŞİYE İŞ VERİYORLAR

Rusya’dan ithal ettikleri kalorifer kazanından verim alamamaları nedeniyle Ar-Ge faaliyetlerine başlayan kardeşler, 2 yıllık çalışmanın ardından sektöre kazandırdıkları üründe yüzde 50 ısı tasarrufu sağlamayı başardı. Toplam 4 bin metrekarelik imalathanelerinde ürettikleri “Azyak” markalı kazanları, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’a ihraç eden Yavuz kardeşler, 30 kişiyi istihdam ettikleri fabrikada kapasitelerini artırarak ihracat yapılan ülke sayısını çoğaltmayı hedefliyor. Azyak markasıyla ürettikleri ürünleri tescilleyen kardeşler, 6 bin metrekarelik yeni bir fabrika kurmayı amaçlıyor.

“YURT DIŞINDAN TALEP ÇOK”

Yavuzer Mühendislik Isıtma Sistemleri Genel Müdürü Ertuğrul Yavuz, işletmelerini 2004 yılında Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi’nde 60 metrekare dükkanda kurduklarını belirterek, ilk olarak 3 kardeş güneş enerji sistemleri depo imalatı yaptıklarını söyledi. Bu alandaki üretimlerini 2014 yılına kadar sürdürdüklerini ifade eden Yavuz, bu sürede Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Balıkesir’de şubeler açtıklarını kaydetti.

“8 İLDE ŞUBEMİZ VAR”

Yavuz, sektördeki daralmadan dolayı yeni bir alana yöneldiklerini dile getirerek, “Başiskele’de 2 bin metrekare kapalı, 2 bin metrekaresi açık olmak üzere toplam 4 bin metrekarelik fabrikamızda kat kaloriferi kazanı üretmeye başladık. 4 bin metrekare yetmiyor artık hedefimiz 6 bin metrekarelik fabrika kurmak istiyoruz. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Bursa, Yalova ve Erzurum’da şubelerimiz var. Kocaeli’de ürettiğimiz kat kaloriferi kazanları ve boylerlerimizi hem bayilerimize hem de tüketiciye ulaştırıyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 50 DAHA “AZYAK”

Katıldıkları bir fuarda gördükleri kalorifer kazanını Rusya’dan ithal ettiklerini belirten Yavuz, kazandan, montaj yaptıkları yerlerde verim elde edemediklerini belirtti. Yavuz, bunun ardından 2 yıllık bir Ar-Ge çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Şu an ürettiğimiz kazan, Türkiye’de başka yerde yok. İster manuel, ister otomatik kullanılabiliyor. Diğer kazanlardan yüzde 50 daha az yakarak ısı tasarrufu sağlıyor. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından bu ürün meydana çıktı. Testlerden olumlu sonuçlar aldık. Vatandaşlar da memnun, Erzurum’daki müşterilerden yoğun talep var” şeklinde konuştu.

4 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Yavuz, sektörün dünyadaki gelişimini de takip ettiklerini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yurt dışından bize ciddi bir talep var, biz de ihracata başladık. Kazanlarımızın özellikleri ve müşteri memnuniyetinden dolayı ‘Azyak’ markamız tercih sebebi oldu. Üretmiş olduğumuz kat kalorifer kazanlarını Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’a ihraç etmeye başladık. Güzel geri dönüşler alıyoruz. 2018 yılı sonuna kadar 10 ülkeye daha ihracat yapmayı hedefliyoruz.”