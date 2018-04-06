Ahmet Utaş yeniden seçildi

Altın Kemer Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongreye, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, ilçedeki kooperatif başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı.
ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ
Daha sonra açık oylamada, 100 üyeden 52’sinin oyunu alan Ahmet Utaş tekrar başkanlığa seçildi. Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım, kongrede yaptığı konuşmada, ilçede sorunsuz taşımacılık yapıldığını belirterek, bunun da Karamürsel'in güzelliğinin göstergesi olduğunu kaydetti. Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Utaş da kongreye katılanlara teşekkür etti.
YÖNETİM KURULU
Ahmet UTAŞ
Hasan GÜNDÜZ
Sabri KILIÇARSLAN
Adem DURAK
Şaban YÜCEBAĞ
Orhun Buğra YÜKSEL
Murat ERCAN
Aydın ÇİFTÇİ
Cevdet ÇOLAK
DENETİM KURULU
Hasan OLGUN
Feridun ERTURAN
Naci GÜNEŞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz