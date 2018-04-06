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Ahmet Utaş yeniden seçildi

Karamürsel’de bulunan SS 2 No’lu Küçük Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan kongresinde Ahmet Utaş yeniden başkanlığa seçildi.

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Altın Kemer Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongreye, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, ilçedeki kooperatif başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı.

ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra açık oylamada, 100 üyeden 52’sinin oyunu alan Ahmet Utaş tekrar başkanlığa seçildi. Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım, kongrede yaptığı konuşmada, ilçede sorunsuz taşımacılık yapıldığını belirterek, bunun da Karamürsel'in güzelliğinin göstergesi olduğunu kaydetti. Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Utaş da kongreye katılanlara teşekkür etti.

YÖNETİM KURULU

Ahmet UTAŞ

Hasan GÜNDÜZ

Sabri KILIÇARSLAN

Adem DURAK

Şaban YÜCEBAĞ

Orhun Buğra YÜKSEL

Murat ERCAN

Aydın ÇİFTÇİ

Cevdet ÇOLAK

DENETİM KURULU

Hasan OLGUN

Feridun ERTURAN

Naci GÜNEŞ

Bugün 15:02 TSİ - Ekonomi

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