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Bugün 15:04 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:05 TSİ )

Bozkurt, berberlerle buluştu

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Çayırova’da üyelerine yönelik genel değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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Çayırova Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Gebze Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Kenan Çelik, mali müşaviri Erdal Çatan başta olmak üzere çok sayıda berber ve kuaför katıldı.

“ODANIZ KÖPRÜ GİBİDİR”

Toplantıda konuşan oda başkanı Bozkurt, “Mesleki sorunlarımızdan daha çok üyelerimizin bir araya gelmemesi ve sorunlara ortak akıl yoluyla çözüm bulamamak, bizim için en önemli eksikliktir. Kamu kurumları nezdinde birlik ve beraberlik içerisinde görünme ve güç birliği içerinde olmaları meselelerimizin çözümünde bizlere büyük mesafeler kazandıracaktır. Odamız kamu kurumları ile olan ilişki sorun, her türlü probleminizde köprü vazifesi görmektedir” dedi.

ÇATAN, BİLGİLENDİRME YAPTI

Mali müşaviri Erdal Çatan, basit usul vergi uygulamalarındaki değişikliklerle ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından toplantıya katılanlar mesleki dayanışmaya yönelik böyle bir toplantıyı hazırladıkları için Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Bugün 15:04 TSİ - Ekonomi

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