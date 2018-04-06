Kocaeli’den Afrin’e yardım TIR’ı

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Körfez Ticaret Odası (KTO) ve kooperatiflerin iş birliğiyle Zeytin Dalı harekatında görev yapan Mehmetçik’e ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım TIR’ı, Hatay’a uğurlandı. Gerçekleşen törene Vali Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İl Müftüsü Yusuf Doğan ve kooperatif başkanları katıldı.

“DAYANIŞMA ÇOK ÖNEMLİ”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, valilik önünde TIR’ın hareketinden önce yaptığı açıklamada, Afrin operasyonunda bölgede mücadele eden Mehmetçik’e destek amaçlı bir tır yardım malzemesi hazırlandığını söyledi. Yardımların, Hatay Valiliği aracılığıyla Mehmetçik’e iletileceğini belirten Aksoy, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zor süreç içerisinde vatandaşların dayanışma anlayışı içerisinde bir destek oluşturması oldukça önemli ve anlamlıdır.”

DUALARLA UĞURLANDI

Vatandaşların dayanışmayı öne çıkaran bir anlayışla böyle bir çalışma içerisinde yer almasının da takdirle karşılanması gerektiğini belirten Vali Aksoy, “Bu konuda katkılarını ortaya koyan Kocaeli halkına, odalarımıza ve kooperatiflerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. İçerisinde tıbbi ve kişisel malzemelerin bulunduğu yardım TIR’ı, dua edilmesinin ardından Hatay’a uğurlandı.