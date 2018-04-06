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AKP Körfez’de yeni ders; sahne hakimiyeti

AKP Körfez İlçe Teşkilatı’nda, devam eden parti içi eğitim programları devam ediyor.

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Kadın kolları tarafından organize edilen ve partililerin yoğun katılım sağladığı eğitim faaliyetleri kapsamında daha önce hızlı konuşma tekniği ve farklı konuların ele alındığı açıklandı. Önceki gün gerçekleşen son eğitim programında ise AKP’li kadınlara sahne hakimiyeti ve sunum dersi verildi.

KALABALIK KATILIM

Drama ve diksiyon eğitmeni Murat Kaya tarafından verilen eğitimlere ilçe kadın kollarından Zeynep Dilli, Bahriye Baştaş, Merve Kaya, Ayşe Albayrak, Leyla Yıldırım, Hülya Büker, Perihan Yurt, Mine Karaçay, Mimar Sinan Mahalle Kadın Kolları Başkanı Tuğba Yıldız, başkan yardımcısı Hülya Özmen ve Fatih Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Kadriye Taş katılım gösterdi. Kadın kolları yöneticileri, eğitim faaliyetlerinin belirli konularda yapılmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bugün 15:12 TSİ - Siyaset

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