Körfez’de komisyonlar belirlendi

Körfez Belediyesi Meclisi’nin nisan ayı toplantısı önceki gün gerçekleşti. 21 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda konuşan belediye başkanı İsmail Baran, geride kalan 4 yılın değerlendirmesini yaptı. Baran, geçen sürede 90 aracı belediyeye bünyesine kattıklarını, araç yükünü de 3’te 1 oranında azalttıklarını söyledi.

“TEK TEK TAMAMLIYORUZ”

Hereke Kalesi’nde 3. etabın ihalesini yaptıklarını dile getiren Baran, “Kale eylül ayında hizmete açılacak. Üniversite binamızın yüzde 70’i tamamlandı ve temmuz ayında teslimi yapılacak. Hereke’deki fakültenin temeli haziranda atılacak. Devlet hastanesi için de son süreci yaşıyoruz. Körfez Belediyesi yılda 100 milyon lira ile nüfusuna göre en fazla yatırım yapan belediye konumunda. Spordan tarihe, eğitimden sosyal belediyecilik alanında birçok yatırımı hayata geçirdik” dedi.

RAPORLAR DA GEÇTİ

Daha sonra okunan faaliyet raporu ile ilgili görüşme sırasında yöneltilen sorulara cevap veren Başkan İsmail Baran, “30 yılda yapılan yatırımdan daha fazlasını 4 yılda hayata geçirdik. Eleştiri elbet yöneltilebilir, ama ‘hiçbir şey yapılmadı’ demek kabul edilemez. Biz göreve gelirken ne söz verdiysek yerine getiriyoruz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından faaliyet raporu ve denetim komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

KOMİSYON ÜYELERİ

ENCÜMEN ÜYELERİ

Hayati ŞAŞTIM

Yusuf BAKİ

Ali Rıza AYDIN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Murat YAZAR

Fatih DURMAZ

Ahmet Sinan FİDAN

Ali KANBUR

Nilgün SOLAKOĞLU

KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KOMİSYONU

Nigar YAĞIZ

Pınar UYSAL

Ömer YILMAZ

Eyüp ÖZTÜRK

Tayfun BALIKÇI

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

Emin YILDIZ

Metin DAN

Ahmet Sinan FİDAN

Tayfun BALIKÇI

Olcay DOĞRAMACI

SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

Mehmet ŞAHİN

Fadıl DURMAZ

Mikail SALTABAŞ

Eyüp ÖZTÜRK

Tayfun BALIKÇI

EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Nigar YAĞIZ

Mehmet ŞAHİN

Orhan KANSOY

Tayfun BALIKÇI

Ali KANBUR

İMAR VE ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU

Selattin KABADAYIOĞLU

Mikail SALTABAŞ

Ömer YILMAZ

Fevzi CANBAZ

Mehmet GÜMÜŞ