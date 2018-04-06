Körfez’de komisyonlar belirlendi

Körfez Belediyesi Meclisi’nin nisan ayı toplantısı önceki gün gerçekleşti. 21 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda konuşan belediye başkanı İsmail Baran, geride kalan 4 yılın değerlendirmesini yaptı. Baran, geçen sürede 90 aracı belediyeye bünyesine kattıklarını, araç yükünü de 3’te 1 oranında azalttıklarını söyledi.
“TEK TEK TAMAMLIYORUZ”
Hereke Kalesi’nde 3. etabın ihalesini yaptıklarını dile getiren Baran, “Kale eylül ayında hizmete açılacak. Üniversite binamızın yüzde 70’i tamamlandı ve temmuz ayında teslimi yapılacak. Hereke’deki fakültenin temeli haziranda atılacak. Devlet hastanesi için de son süreci yaşıyoruz. Körfez Belediyesi yılda 100 milyon lira ile nüfusuna göre en fazla yatırım yapan belediye konumunda. Spordan tarihe, eğitimden sosyal belediyecilik alanında birçok yatırımı hayata geçirdik” dedi.
RAPORLAR DA GEÇTİ
Daha sonra okunan faaliyet raporu ile ilgili görüşme sırasında yöneltilen sorulara cevap veren Başkan İsmail Baran, “30 yılda yapılan yatırımdan daha fazlasını 4 yılda hayata geçirdik. Eleştiri elbet yöneltilebilir, ama ‘hiçbir şey yapılmadı’ demek kabul edilemez. Biz göreve gelirken ne söz verdiysek yerine getiriyoruz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından faaliyet raporu ve denetim komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
KOMİSYON ÜYELERİ
ENCÜMEN ÜYELERİ
Hayati ŞAŞTIM
Yusuf BAKİ
Ali Rıza AYDIN
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Murat YAZAR
Fatih DURMAZ
Ahmet Sinan FİDAN
Ali KANBUR
Nilgün SOLAKOĞLU
KÜLTÜR, TURİZM VE SANAT KOMİSYONU
Nigar YAĞIZ
Pınar UYSAL
Ömer YILMAZ
Eyüp ÖZTÜRK
Tayfun BALIKÇI
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
Emin YILDIZ
Metin DAN
Ahmet Sinan FİDAN
Tayfun BALIKÇI
Olcay DOĞRAMACI
SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU
Mehmet ŞAHİN
Fadıl DURMAZ
Mikail SALTABAŞ
Eyüp ÖZTÜRK
Tayfun BALIKÇI
EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
Nigar YAĞIZ
Mehmet ŞAHİN
Orhan KANSOY
Tayfun BALIKÇI
Ali KANBUR
İMAR VE ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU
Selattin KABADAYIOĞLU
Mikail SALTABAŞ
Ömer YILMAZ
Fevzi CANBAZ
Mehmet GÜMÜŞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz