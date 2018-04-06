Özak’ın yerine Bozkurt seçildi

İzmit Belediyesi İmar Komisyonu yeni dönemin ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Yapılan görev dağılımına göre, komisyon başkanlığına Aykut Bozkurt getirildi. Komisyonda Bozkurt’un yardımcılığını Güzin Taştekin yaparken Erdoğan Çakır, İlker Ulusoy ve Veli Beyaztaş da üye olarak görev yapacaklar.

ÖZAK’A TEŞEKKÜR ETTİ

Görev dağılımı sonrası açıklamada yapan Başkan Aykut Bozkurt, “4 yıl boyunca komisyonumuza başkanlık eden Zekeriya Özak’a hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Bizleri bu görevi layık gören AKP İlçe Başkanı Hasan Ayaz’a, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a ve destek veren meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Komisyon üyesi arkadaşlarımızla şehrimize güzel hizmetler vereceğimiz inanıyorum” dedi.