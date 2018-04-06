WhatsApp'a bomba gibi iki yeni özellik

WhatsApp iOS beta sürümü geçtiğimiz gün güncellenerek iki yeni özelliğe kavuştu. Baştan belirtelim bu özellikler şu anda kullanmakta olduğunuz WhatsApp`ta yok, test aşamasında olan beta sürümünde var. Gelelim neler olduğuna. Eğer sesli mesajı sıklıkla kullanıyorsanız o zaman bu ilk özellik çok işinize yarayacak. Artık WhatsApp`ta ses kaydı kilidi var. Ses kaydı için düğmeye basılı tutma dönemi sona erdi de diyebiliriz. Kullanıcı sesli mesaj için kayıt yapacağı zaman düğmeyi yukarı doğru kaydırınca kilit devreye giriyor ve böylece düğmeye basılı tutmasına gerek kalmıyor. Oldukça kullanışlı.

YOUTUBE ÖZELLİĞİ

Diğer özellik ise YouTube videolarıyla alakalı. Artık uygulama içinde YouTube videosu oynatılabiliyor. Normalde listenizdeki biri size YouTube video gönderdiğinde, videoya tıklarsanız YouTube`a yönlendirilirsiniz. Artık yönlendirme olmadan videoyu izleyeceksiniz. Bu iki özellik en başta bahsettiğimiz gibi şimdilik WhatsApp iOS beta 2.17.81 sürümünde yer alıyor. Daha test edilecekler ve sonra tam sürümde kullanıma sunulacaklar.