Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:16 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 16:17 TSİ )

WhatsApp'a bomba gibi iki yeni özellik

WhatsApp her geçen gün biraz daha gelişerek yeni özellikler kazanmaya devam ediyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

WhatsApp iOS beta sürümü geçtiğimiz gün güncellenerek iki yeni özelliğe kavuştu. Baştan belirtelim bu özellikler şu anda kullanmakta olduğunuz WhatsApp`ta yok, test aşamasında olan beta sürümünde var. Gelelim neler olduğuna. Eğer sesli mesajı sıklıkla kullanıyorsanız o zaman bu ilk özellik çok işinize yarayacak. Artık WhatsApp`ta ses kaydı kilidi var. Ses kaydı için düğmeye basılı tutma dönemi sona erdi de diyebiliriz. Kullanıcı sesli mesaj için kayıt yapacağı zaman düğmeyi yukarı doğru kaydırınca kilit devreye giriyor ve böylece düğmeye basılı tutmasına gerek kalmıyor. Oldukça kullanışlı. 

YOUTUBE ÖZELLİĞİ

Diğer özellik ise YouTube videolarıyla alakalı. Artık uygulama içinde YouTube videosu oynatılabiliyor. Normalde listenizdeki biri size YouTube video gönderdiğinde, videoya tıklarsanız YouTube`a yönlendirilirsiniz. Artık yönlendirme olmadan videoyu izleyeceksiniz. Bu iki özellik en başta bahsettiğimiz gibi şimdilik WhatsApp iOS beta 2.17.81 sürümünde yer alıyor. Daha test edilecekler ve sonra tam sürümde kullanıma sunulacaklar.  

Bugün 15:16 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
E-devlet'ten bomba özellikler! mask
E-devlet'ten bomba özellikler!
Bilişim Vadisi neden yarım kaldı? Karaosmanoğlu açıkladı... mask
Bilişim Vadisi neden yarım kaldı? Karaosmanoğlu açıkladı...
İphone X' markette indirimli satılacak mask
İphone X' markette indirimli satılacak
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlikeye dikkat! mask
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlikeye dikkat!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli'ye dev bir liman yapılacak! İmzalar bugün atıldı... mask
Kocaeli'ye dev bir liman yapılacak! İmzalar bugün atıldı...
Artık maaşlar kesilmeyecek! mask
Artık maaşlar kesilmeyecek!
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti mask
Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti
Genç anne kansere yenik düştü mask
Genç anne kansere yenik düştü
Her sabah poğaça yiyenler bu habere dikkat! mask
Her sabah poğaça yiyenler bu habere dikkat!
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi mask
Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi

GALERİ

Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak... mask
Çöp fabrikası tam da buraya yapılacak...
Erdoğan, Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ni açtı mask
Erdoğan, Nebi Güdük Gençlik Merkezi'ni açtı
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı! mask
Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı!
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı mask
Dr. Ender Saraç pazarda vatandaşa sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı
KTO'da komite seçimleri başladı mask
KTO'da komite seçimleri başladı
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL