Samsunlular federasyon kurma yolunda

Samsun Yakakent İlçesi ve Çevre Köyleri Derneği yönetimi kahvaltılı bir toplantı düzenledi. Darıca Sırasöğütler Mahallesi’ndeki dernek binasında gerçekleşen toplantının ilk gündem maddesinde bölgede kurulacak federasyon konusu ele alındı. Darıca Samsun Yakakent İlçesi ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı İlhan Korkmaz, bölgede federasyon kurulma çalışmasının başlatıldığını belirterek daha aktif çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

“FEDERASYON KURULMASI ŞART”

Gebze Samsunlular Derneği Başkanı Şakir Töngel, bölgede Samsunlular olarak bir federasyon kurulmasının şart olduğunu söyledi. Darıca Samsunlular Derneği Başkanı Mustafa Çavuş ise “Kimlerin ne yaptığı önemli değil. Önemli olan biz Samsunlular olarak neler yapabiliriz. Bu noktada biz kendi çalışmalarımıza da çok önem vermeli ve daha hayırlı çalışmalara imza atmalıyız. Çünkü biz Samsunlular olarak birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir toplumuz” şeklinde konuştu.