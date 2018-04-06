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Öztürk: Kazanan KTO oldu

Körfez Ticaret Odası’nın komite seçimlerinde tüm sandıklardan zaferle çıkan Türköz İnşaat firmasının sahibi Recep Öztürk, “Seçimlerde kazanan odamız olmuştur, kaybeden yoktur” diye konuştu

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Körfez Ticaret Odası’nın (KTO) önceki gün yapılan komite seçimlerinde adeta recep Öztürk fırtınası esti. Oda bünyesindeki 15 komitenin tamamında oluşturduğu listeler üyelerin desteğini alan Öztürk tulum çıkardı ve komitelerin tamamında kazanan taraf oldu. Bin 263 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu KTO seçimlerinde üyelerin ilgisi ise yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.

KOMİTESİNDE BÜYÜK FARK

Kullanılan 942 geçerli oyların çok büyük bir kısmını alan Öztürk’ün listesinde yer alan 33 kuruluş ve isim, KTO’nun meclisine girmeye hak kazandı. Muhammet Kurtuluş ile Erdoğan Bozkurt’un da başkan adayı olarak girdikleri seçimlerde Recep Öztürk, en büyük farkı kendi komitesinde elde etti. Öztürk’ün yer aldığı beyaz listeye 113, Erdoğan Bozkurt’un mavi listesine ise 34 oy çıktı.

“KAZANAN KTO OLDU”

Yapılan seçimlerin ardından bir teşekkür konuşması yapan KTO’nun yeni başkanı Recep Öztürk, “Elde edilen bu sonuçlarla Körfez Ticaret Odası kazanmıştır, kaybeden yoktur. Çalışmalarından dolayı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Birlikte odamız ve üyelerimiz için hayırlı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Bugün 15:45 TSİ - Ekonomi

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