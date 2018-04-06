Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Umuttepe’ye yapmayı planladığı çöp fabrikasına tepkiler devam ediyor. Akademik Odalar Birliği, yarın saat 11.00’de çöp fabrikasının yapılacağı alana gezi düzenliyor. Araçlar saat 11.00’de İzmit Perşembe Pazarı alanında toplanacak ve buradan Umuttepe’ye gidilecek.
Bugün 15:47 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:51 TSİ )
ÇÖP FABRİKASI için haydi UMUTTEPE’ye!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Umuttepe’ye yapmayı planladığı çöp fabrikasına tepkiler devam ediyor.
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Bugün 15:47 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz