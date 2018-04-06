Kandıralılardan gazetemize ziyaret

Kocaeli Kandıralılar Derneği başkanlığına yeni seçilen Ab. Abdurrahman Kaymak ve yönetim kurulu üyeleri, önceki gün İzmit Sanayi Sitesi’ne taşınan gazetemizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Kaymak’a ziyarette eski başkanlar Günay Gülcü, Erdal Baykara, Erdoğan Alkan, Harun Reşit Kocagöz, Prof.Dr. Mehmet Bayrak, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, yöneticiler: e.Dnz. Kıdemli Albay Ali Kocatürk, başpehlivan Faruk Akkkoyun, Salim Yaşar, Tolga Havuç ve İbrahim Üzmez eşlik etti.