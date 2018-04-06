Kocaeli Kandıralılar Derneği başkanlığına yeni seçilen Ab. Abdurrahman Kaymak ve yönetim kurulu üyeleri, önceki gün İzmit Sanayi Sitesi’ne taşınan gazetemizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Kaymak’a ziyarette eski başkanlar Günay Gülcü, Erdal Baykara, Erdoğan Alkan, Harun Reşit Kocagöz, Prof.Dr. Mehmet Bayrak, Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, yöneticiler: e.Dnz. Kıdemli Albay Ali Kocatürk, başpehlivan Faruk Akkkoyun, Salim Yaşar, Tolga Havuç ve İbrahim Üzmez eşlik etti.
Bugün 15:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:53 TSİ )
Kandıralılardan gazetemize ziyaret
Kocaeli Kandıralılar Derneği başkanlığına yeni seçilen Ab. Abdurrahman Kaymak ve yönetim kurulu üyeleri, önceki gün İzmit Sanayi Sitesi’ne taşınan gazetemizi ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
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Bugün 15:51 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz