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Hisarcıklıoğlu da KSO meclisinde

Kocaeli Sanayi Odası’nda 2018-2022 dönemi meclis üyeleri açıklandı. Yapılan seçimle Ayhan Zeytinoğlu yeniden başkanlığa seçilirken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Nuh Çimento AŞ temsilcisi olarak oda meclisine girdi.

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Kocaeli Sanayi Odası’nda (KSO) geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerin ardından komite üyelerinin belirlenmesinin ardından yeni başkan ve yönetim kurulu de açıklandı. Odada başkanlığa bir kez daha Ayhan Zeytinoğlu seçildi. Üçüncü dönem başkanlığına hak kazanan Zeytinoğlu, yapılan ilk toplantıda meclis üyelerini de kamuoyuna duyurdu.

HİSARCIKLIOĞLU DA MECLİSTE

Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da KSO meclisine seçildi. Nuh Çimento AŞ Köseköy Şubesi’nin temsilcisi olan Hisarcıklıoğlu, 14. gruptan seçildi ve oda meclisine girmeye hak kazandı.

72 KİŞİLİK MECLİS

KSO’nun 2018-2022 döneminde de güçlü meclis ile temsil edildiğini belirten oda başkanı Zeytinoğlu, komite ve oda meclisi seçimlerine yönelik yaptığı açıklamasında, “36 sandığın tamamında yönetimimiz tarafından oluşturulan listeler kazandı. 72 kişiden oluşan oda meclisimizde Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan 15 şirketimiz, 18 üye ile temsil ediliyor” dedi.

İHRACATTA KOCAELİ ETKİSİ

Zeytinoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli Sanayi Odamızın yeni oluşan meclis yapılanmasında yer alan sanayi kuruluşlarımız, 500 büyük şirketin toplam cirolarının yüzde sanayi 12.8’ini ve ihracatının yüzde 13.7’sini karşılıyor.”

500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDEKİ KSO MECLİS ÜYELERİ

Assan Alüminyum

Çolakoğlu Metalurji AŞ

Diler Demir Çelik AŞ

DYO Boya Fabrikaları AŞ

Ford Otomotiv Sanayi AŞ

Hasçelik Sanayi AŞ

İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ)

Kartonsan AŞ

Namet Gıda AŞ

Nuh Beton AŞ

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk

Polisan Kansai Boya AŞ

Sarkuysan Elektrolitik AŞ

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ)

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AŞ

Bugün 16:08 TSİ - Ekonomi

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