Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan örgüt üyelerinin saklandığı evlere baskın düzenlendi. Gebze'de örgütün 'gaybubet evleri' olarak kullandığı 4 eve düzenlenen baskında 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden A.K., H.P., M.C.Ö. ve C.Ç. hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yakalama kararı bulunduğu ve A.K. ile H.P.'nin sahte kimlik taşıdığı, T.B., Ş.H.Ş. ve M.G.'nin bylock kullandığı, A.E., V.D. ve M.K.'nin örgüt üyelerinin saklanmasına yardım ettiği ve A.D.nin örgütle ilgili yürütülen bir soruşturmanın şüphelisi olduğu tespit edildi. Evlerde yapılan aramada ise 9 dizüstü bilgisayar, 14 cep telefonu, 13 hafıza kartı, 2 tablet bilgisayar, 3 bin 695 TL ve bin dolar para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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FETÖ'nün gaybubet evlerine baskın: 11 gözaltı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gebze'de 'gaybubet evleri'ne baskın düzenlendi. 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz