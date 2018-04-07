Bu nasıl bir sac kavurma?

Alikahya’da hizmet veren Sabitzade Restoran yeni ürün gamına Sac Kavurmayı ekledi ve beklentilerinin üzerinde ilgi görmeye devam ediyor. Mart ayında restoranın menüsüne eklenen sac kavurma yiyenleri adeta mest ediyor. Alikahya gibi küçük bir bölgeye hizmet vermelerine karşın diğer bölgelerden de gelen talepler karşısında ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını ve bu durumdan çok mutlu olduklarını belirten restoran yetkilileri her zaman en kalitesi ile en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirttiler.

KISA ZAMANDA MÜDAVİMLERİ OLDU

Müşterilerinden çok ilgi gören sac kavurma hakkında da bilgiler veren Ayköşe Sabitzade Restoran’ın işletmecisi Samet Ubay konu ile ilgili şunları söyledi: ‘’ Ayköşe Sabitzade Restoran olarak her zaman en kalitelisini hedefledik. Kendimizin veya ailemizin yemediği ne bir ürünü ne bir markayı asla kullanmayız. Bu işin en önemli sırrı, kaliteli ürün kullanmaktır. Sac kavurmada da kaliteli, dinlendirilmiş ve özel marine edilmiş et kullanıyoruz. Kaliteli ürün yanında da kaliteli işçilik olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Ustanın elinin lezzeti de bu işte önemlidir. Bir de yeni çıkarmaya karar verdiğimiz ürünü mutlaka işin erbabı kişilere de tattırıyoruz. Gerektiğinde eksiğimiz veya fazlamız ne varsa tekrar gözden geçiriyoruz. Yani yeni bir ürüne karar vermenin uzun bir süreci oluyor. Bütün bunlar için ciddi emek,zaman ve para harcıyoruz. Müşterilerimizden aldığımız güven ve başarı duygusunun keyfi inanın para ile ölçülemez. Çünkü buradaki amacımız hiçbir zaman sadece para odaklı olmadı. Ayköşe Sabitzade Restoran’a gelen herkesin mutlu bir yüzle buradan ayrılması için çalışıyoruz. Kaliteli ürünlerimiz, güler yüzlü personellerimizle siz de sac kavurmamızın müdavimi olmaya hazır mısınız?’’dedi.

Sabah 7:00’den akşam saat 22:00’ye kadar hizmet veren Sabitzade Restoran’da Alikahya ve çevresine paket serviste de yapılıyor. Siz de enfes bir sac kavurma yemek isterseniz işte telefonu 0262. 365 15 15.