Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları belirlenen kişilere yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz