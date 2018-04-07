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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları belirlenen kişilere yönelik bugün operasyon düzenlendi. Operasyonda C.E., C.D., E.B., E.E.S., E.E., Ö.K., R.Ç., R.T., E.A. ve K.G. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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