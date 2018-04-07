Doğru Yol Partisi (DYP) eski Kocaeli Milletvekili Halil İbrahim Artvinli kalp krizi geçirdi. Eşini VM Medical Park Hastanesi'ne tedaviye getirdiği sırada aniden kalp kirizi geçiren Artvinli'ye burada 3 stent takıldı. Bu akşam yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulacak olan Artvinli'nin ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.
Bugün 09:14 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:45 TSİ )
İbrahim Artvinli kalp krizi geçirdi!
Doğru Yol Partisi (DYP) eski Kocaeli Milletvekili Halil İbrahim Artvinli kalp krizi geçirdi.
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Bugün 09:14 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz