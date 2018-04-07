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İbrahim Artvinli kalp krizi geçirdi!

Doğru Yol Partisi (DYP) eski Kocaeli Milletvekili Halil İbrahim Artvinli kalp krizi geçirdi.

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Doğru Yol Partisi (DYP) eski Kocaeli Milletvekili Halil İbrahim Artvinli kalp krizi geçirdi. Eşini VM Medical Park Hastanesi'ne tedaviye getirdiği sırada aniden kalp kirizi geçiren Artvinli'ye burada 3 stent takıldı. Bu akşam yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulacak olan Artvinli'nin ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

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