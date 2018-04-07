Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi No 48 adresinde bulunan ve aynı zamanda imar planlarında yolda kalan eski ve kullanılmayan yapı, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike oluşturuyordu. Belediyenin Yapı Kontrol ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu yapıyı 775 sayılı Gecekondu Yasasının 18.maddesine istinaden yıktılar.
Bugün 09:26 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:27 TSİ )
Gültepe’deki metruk yapı yıkıldı
Gültepe Mahallesi’nde bulunan harabe bir yapı İzmit Belediyesi tarafından yıkıldı.
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Bugün 09:26 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz