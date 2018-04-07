Kocaeli'ye 27 hakim ve savcı atandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. HSK Kanununun 13. maddesi gereğince ad çekme usulüyle gerçekleştirilen kararname ile adli yargıda bin 178 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının, idari yargıda ise 58 hakim adayının ataması gerçekleştirildi. Kocaeli'ye 27 hakim ve savcı ataması yapıldı.
GELENLER
Ankara Hakim Adayı Recep Gür, Kandıra Hakimliği’ne
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Ahmet Küçükyurt, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Akif Karasu, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Hakim Adayı Münire Arzu Caner, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı İlhan Akçay, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Ayşe Gül Akhan, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Hakim Adayı Arzu Aktürel, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı İrem Ayvaz, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Metehan Babillioğlu, Kandıra Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Ali Bobuş, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Hakan Boyun, Körfez Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Hakim Adayı Ömer Çelebi, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Türker Doğan, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Mustafa Onur İridemir, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Orçun İridere, Körfez Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Aykut Kağnıcı, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Hakim Adayı Gülşen Mengene, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Buket Mollamahmutoğlu, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Kadriye Odabaşıoğlu, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Murat Odabaşıoğlu, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Kemal Özcan, Karamürsel Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Başak Özçelik, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Gölcük Cumhuriyet Savcı Adayı İsmail Samur, Gölcük Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Hakim Adayı Tarık Sarıduman, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Nihat Şencan, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Aslı Tabur, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Ayça Türkel, Kocaeli Hakimliğine
GİDENLER
Gebze Hakim Adayı İlham Bulut, Bursa Hakimliğine
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz