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Kocaeli'ye 27 hakim ve savcı atandı!

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle adli yargıda bin 178, idari yargıda 58 olmak üzere toplamda bin 236 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. HSK Kanununun 13. maddesi gereğince ad çekme usulüyle gerçekleştirilen kararname ile adli yargıda bin 178 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının, idari yargıda ise 58 hakim adayının ataması gerçekleştirildi. Kocaeli'ye 27 hakim ve savcı ataması yapıldı.

GELENLER

Ankara Hakim Adayı Recep Gür, Kandıra Hakimliği’ne
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Ahmet Küçükyurt, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Akif Karasu, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Hakim Adayı Münire Arzu Caner, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı İlhan Akçay, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Ayşe Gül Akhan, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Hakim Adayı Arzu Aktürel, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı İrem Ayvaz, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Metehan Babillioğlu, Kandıra Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Ali Bobuş, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Hakan Boyun, Körfez Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Hakim Adayı Ömer Çelebi, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Türker Doğan, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Mustafa Onur İridemir, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Mehmet Orçun İridere, Körfez Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Aykut Kağnıcı, Gebze Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Hakim Adayı Gülşen Mengene, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Buket Mollamahmutoğlu, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Kadriye Odabaşıoğlu, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Murat Odabaşıoğlu, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Kemal Özcan, Karamürsel Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Cumhuriyet Savcı Adayı Başak Özçelik, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına
Gölcük Cumhuriyet Savcı Adayı İsmail Samur, Gölcük Cumhuriyet Savcılığına
Ankara Hakim Adayı Tarık Sarıduman, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Nihat Şencan, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Aslı Tabur, Kocaeli Hakimliğine
Ankara Hakim Adayı Ayça Türkel, Kocaeli Hakimliğine

GİDENLER

Gebze Hakim Adayı İlham Bulut, Bursa Hakimliğine

Bugün 10:26 TSİ - Gündem

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