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Turan Güneş Caddesi yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Turan Güneş Caddesindeki yol ve kaldırımları yenileme çalışmalarına başladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yolları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yıpranan yolları ve kaldırımları elden geçirerek ulaşıma uygun hale getiriyor. Bu kapsamda İzmit, Turan Güneş Caddesi’nde yol asfaltlama ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılıyor. Caddede 4 bin 500 metre uzunluğunda ve ortalama 10 metre genişliğinde yol asfaltlaması yapılacak.

14 BİN TON ASFALT KULLANILACAK

Turan Güneş Caddesinde başlatılan asfaltlama çalışmasında toplamda 14 bin ton sıcak asfalt kullanılması hedefleniyor. 4 bin 500 metre olan yol için binder ve aşınma olmak üzere iki tabaka halinde asfalt seriliyor. Asfaltlama çalışması 4 etap halinde gerçekleşecek. 1. Etaptaki çalışmalar, otoban köprüsü ile Seymen Caddesi arasında başladı. 2. Etap, Seymen Caddesi ile Özden Sokak arasında; 3. Etap Özden Sokak İle Adnan Menderes Caddesi girişine kadar; 4. Etap olarak da Adnan Menderes Caddesi ile Santral kavşağı arasında gerçekleşecek.

KALDIRIMLAR YENİLENİYOR

Turan Güneş Caddesi’nde bozulan yolların asfaltlama çalışmasının yanı sıra kaldırımlar da yenileniyor. Otoban Köprüsü ile Adnan Menderes Caddesi arasındaki kaldırımlar baskı beton tekniği ile yapılıyor. Adnan Menderes Caddesi ile Santral kavşağı arasındaki kaldırımlar ise granit kaplama kaldırım yapılacak. Bunun yanı sıra yol ve kaldırım aydınlatmalarında dekoratif aydınlatma ledleri kullanılacak. Bütün etapların bir ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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