Maç bahane dostluk şahane!

Gazeteciler önce maç yaptı, ardından Dergah Ocakbaşı’nda yemekte bir araya geldi.

BASIN ONUR GÜNÜ’NÜ UNUTMAMIŞLARDI

10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve 16 Ocak Basın Onur günleri nedeni ile Körfez Belediyesi, spor, gündem ve asayiş muhabirleri ile gazetecileri için program yapmış, son derece güzel geçen unutulmaz günde Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran “Emekçilerimiz, gazetecilerimizin en önemli günlerini tebrik ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” demişti.

ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLDU

Ocak ayında yapılan maçta Spor Basını, Gündem-Asayiş karmasını mağlup etmiş ve mini turnuvanın birincisi olmuştu. Bu maçın rövanşı Körfez Belediyesi Spor Akademisi Çim Halı Tesisleri’nde gerçekleşti. Körfez Belediyesi Spor Danışmanı, İlimtepe Futbol Kulübü Koordinatörü Metin Özkan’ın organize ettiği günde son derece çekişmeli bir maç oynandı.

ALDIRMAZ VE AYÇİÇEK DE KATILDI

Mücadeleyi 8-6 kazanan Spor Basını rövanşı vermezken, maçın centilmence geçmesi skordan çok daha önemliydi. Maçın ardından Körfez’in saygın esnaflarından Çetin Zerenoğlu’nun sahibi olduğu Dergah Ocakbaşı’ndaki yemekte bir araya gelen gazeteciler yine çok güzel bir günü geride bıraktı. İlimtepe Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Hüseyin Aldırmaz ve iş adamı Cengizhan Ayçiçek’in de yer aldığı yemek sonrası gazeteciler Metin Özkan’a teşekkür etti.