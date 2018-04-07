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Bugün 11:17 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:19 TSİ )

TÜFAD geleceğin yıldızlarını arıyor!

Kısa adı Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği olan TÜFAD’ın tüm yurtta faaliyete koyduğu U-12 seçmeleri Kocaeli’de de tüm hızı ile devam etti.

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Bu yıl beşincisinin düzenlendiği organizasyonda beğenilen 12 futbolcu 21-23 Nisan tarihleri arasında Antalya’daki Türkiye finallerinde ilimizi temsil edecek.

ÇOK DİKKAT ÇEKİYOR

TÜFAD Geleceğin Yıldızlarını Arıyor projesi hayli dikkat çekmeye başladı. Tüm ülkede eş zamanlı gerçekleşen U-12 seçmeleri ilimizde Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda gerçekleşiyor. Seçmelere U-12 takımlarının yetenekli futbolcuları, okul maçlarında öne çıkan sporcular ile antrenörlerin tavsiye ettiği futbolculardan toplam 110 aday katıldı.  Yapılacak seçmeler sonrası beğenilen 10 futbolcu ve 2 kaleci Antalya’ya götürülecek ve il karması ilimizi temsil edecek.

DEMİRER: EN İYİ KADROYU GÖTÜRECEĞİZ

TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Kocaeli’de çok yetenekli futbolcular olduğunun altını çizdi ve en iyi kadroyu Antalya’ya götüreceklerini vurguladı. Okul Sporları İl Temsilcisi ve Teknik Direktör Göksel Ali Argun, genç antrenörler Emre Denizli ve Kerem Nazlıgül’ün koordinesindeki seçmeleri Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın, Kocaelispor U-17 Akademi Takımı Antrenörü Yusuf Yazıcı, Yahyakaptan Spor Koordinatörü Faruk Sarman da takip etti. Ali KÖKSAL

Bugün 11:17 TSİ - Spor

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