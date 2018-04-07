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Bugün 11:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:21 TSİ )

KOTO’da işler iyi gidiyor

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri karate, tekvando ve basketbolda aldıkları yeni derecelerle bir kez daha sınıfı geçti.

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Kocaeli Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate İl Birinciliği’nde okul öğrencilerinden Halit Muhammed Tamyüksel Genç Erkekler A kategorisinde 63 kilo, Mert Can Öztürk Genç Erkekler B kategorisinde 78 kilo il birincisi oldu. Emine Uzuner Genç 55 kiloda, Seren Yıldız Şahin da 52 kiloda Genç Kızlar B kategorisinde il üçüncüsü oldu. İrem Yıldırım Tekvando İl müsabakalarında Kız A kategorisinde 59 kilo il birincisi olmayı başardı. Özel KOTO, Okul Sporları Basketbol İl Birinciliği Genç Erkek A kategorisinde de il üçüncüsü oldu.

Bugün 11:18 TSİ - Spor

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