KOTO’da işler iyi gidiyor

Kocaeli Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate İl Birinciliği’nde okul öğrencilerinden Halit Muhammed Tamyüksel Genç Erkekler A kategorisinde 63 kilo, Mert Can Öztürk Genç Erkekler B kategorisinde 78 kilo il birincisi oldu. Emine Uzuner Genç 55 kiloda, Seren Yıldız Şahin da 52 kiloda Genç Kızlar B kategorisinde il üçüncüsü oldu. İrem Yıldırım Tekvando İl müsabakalarında Kız A kategorisinde 59 kilo il birincisi olmayı başardı. Özel KOTO, Okul Sporları Basketbol İl Birinciliği Genç Erkek A kategorisinde de il üçüncüsü oldu.