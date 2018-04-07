Kocaeli Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate İl Birinciliği’nde okul öğrencilerinden Halit Muhammed Tamyüksel Genç Erkekler A kategorisinde 63 kilo, Mert Can Öztürk Genç Erkekler B kategorisinde 78 kilo il birincisi oldu. Emine Uzuner Genç 55 kiloda, Seren Yıldız Şahin da 52 kiloda Genç Kızlar B kategorisinde il üçüncüsü oldu. İrem Yıldırım Tekvando İl müsabakalarında Kız A kategorisinde 59 kilo il birincisi olmayı başardı. Özel KOTO, Okul Sporları Basketbol İl Birinciliği Genç Erkek A kategorisinde de il üçüncüsü oldu.
Bugün 11:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:21 TSİ )
KOTO’da işler iyi gidiyor
Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri karate, tekvando ve basketbolda aldıkları yeni derecelerle bir kez daha sınıfı geçti.
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Bugün 11:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz