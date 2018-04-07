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Bugün 11:20 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:21 TSİ )

Geçmiş olsun Yenal Hoca

İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden İlimtepe Futbol Kulübü’nde görev alan Yenal Aldırmaz halı saha maçında sol kolunun üzerine düşmüş ve kolu kırılmıştı.

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Başarılı bir operasyon geçiren Aldırmaz evinde istirahat ediyor. Ziyaretçiler genç teknik adamı bir dakika bile yalnız bırakmazken, Aldırmaz kendisini arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ediyor. Gazetemiz olarak Yenal Aldırmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

Bugün 11:20 TSİ - Spor

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