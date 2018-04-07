Geçmiş olsun Yenal Hoca

Başarılı bir operasyon geçiren Aldırmaz evinde istirahat ediyor. Ziyaretçiler genç teknik adamı bir dakika bile yalnız bırakmazken, Aldırmaz kendisini arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ediyor. Gazetemiz olarak Yenal Aldırmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.