Başarılı bir operasyon geçiren Aldırmaz evinde istirahat ediyor. Ziyaretçiler genç teknik adamı bir dakika bile yalnız bırakmazken, Aldırmaz kendisini arayan, ziyaret eden herkese teşekkür ediyor. Gazetemiz olarak Yenal Aldırmaz’a geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
Bugün 11:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:21 TSİ )
Geçmiş olsun Yenal Hoca
İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden İlimtepe Futbol Kulübü’nde görev alan Yenal Aldırmaz halı saha maçında sol kolunun üzerine düşmüş ve kolu kırılmıştı.
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Bugün 11:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz