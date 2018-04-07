Yasa dışı bahis operasyonu: 14 kişi tutuklandı, 53 kişi serbest

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Örgüt faaliyeti kapsamında yasa dışı Bahis' oynattıkları belirlenen şahısların yakalanması için başlattığı soruşturmada Kocaeli'nin Gebze ilçesi merkezli 15 ilde düzenlenen "Ofsayt" adlı operasyonda örgüt lideri B.S.'nin de aralarında olduğu 67 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve farklı günlerde Gebze Adliyesine sevk edilen 67 kişiden 14'ü tutuklanırken, 51’i adli kontrol şartı olmak üzere 53 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Türkiye’ye yasa dışı bahis sistemini getirdiği iddia edilen şahısların, kazandıkları paralarla aldıkları gayrimenkul ve araçların da aralarında olduğu yaklaşık 109 milyon 555 bin lira değerindeki taşınmaz ve paralara ise el konuldu.