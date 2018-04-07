Bu işin bitmediğini gösterin!

Yeşil Siyahlıların çok az olan Play-Off umutlarının devam etmesi için kazanması, rakiplerinin de puan kaybetmesi şart.Sentetik halı ile kaplı Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’ndaki maç 15.00’da başlayacak.

KADRO DEĞİŞMİYOR

Geçtiğimiz hafta Cizrespor’u mağlup ederek 4 maç aradan sonra kazanan Kocaelispor, Düzyurtspor ile deplasmandakarşılaşacak. Bu sezon 6. kez halı sahaya çıkacak olan Yeşil Siyahlıların kazanmaktan başka çaresi yok. Teknik Direktör Galip Gündoğdu’nun Cizrespor maçının 11’ini Trabzon’da da sahaya sürmesi beklenirken, deneyimli teknik 3 puandan başka bir şeyi düşünmüyor.

150 CİVARI TARAFTAR BEKLENİYOR

Trabzon’da hava yarın açık ve güneşli, sıcaklık ise 22 derece dolayınca olacak. 12. adam ise dün akşam Seka Camii önünden 19 itibari ile yola çıktı ve bir aksilik olmazsa yarın 12 civarında Trabzon’a varacak. 2 otobüs ile ve uçakla Trabzon’a giden taraftarlarla birlikte yarın 150’ye yakın Yeşil Siyahlı renktaşın maçı yerinde izleyeceği tahmin ediliyor.

MAÇIN KÜNYESİ

DÜZYURTSPOR KOCAELİSPOR

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Selim Konukçu, Ömer Kibiroğlu

SAAT: 15.00

HAVA: 22 derece güneşli

DÜZYURTSPOR

SAMET NUHOĞLU

MİRAÇ ACER

MURAT KAN

EMRE AKGÜN

SAMET AYDIN

TAŞKIN KARTAL

EMİRHAN KAYIKÇI

HAKAN AYDIN

MAHMUT KABUL

TAHA GÜR

ALİ KEMAL BAŞARAN

KOCAELİSPOR

CAN EMRE YÜCEL

KADİR ÖĞE

MURAT SONER BAŞAK

KEMAL CAN AYDEMİR

SEFA NARİN

MESUT ÖZDEMİR

HAMZA MUTLU

ALİ KETEN

BURAK SÜLEYMAN

SİNAN PEKTEMEK

MEHMET AVCI