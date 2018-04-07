Bu işin bitmediğini gösterin!

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Bugün 11:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:44 TSİ )

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Kocaelispor sezonun 29. haftasında Trabzon temsilcisi Düzyurtspor ile karşılaşacak.

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Yeşil Siyahlıların çok az olan Play-Off umutlarının devam etmesi için kazanması, rakiplerinin de puan kaybetmesi şart.Sentetik halı ile kaplı Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’ndaki maç 15.00’da başlayacak.  

KADRO DEĞİŞMİYOR

Geçtiğimiz hafta Cizrespor’u mağlup ederek 4 maç aradan sonra kazanan Kocaelispor, Düzyurtspor ile deplasmandakarşılaşacak. Bu sezon 6. kez halı sahaya çıkacak olan Yeşil Siyahlıların kazanmaktan başka çaresi yok. Teknik Direktör Galip Gündoğdu’nun Cizrespor maçının 11’ini Trabzon’da da sahaya sürmesi beklenirken, deneyimli teknik 3 puandan başka bir şeyi düşünmüyor.

150 CİVARI TARAFTAR BEKLENİYOR

Trabzon’da hava yarın açık ve güneşli, sıcaklık ise 22 derece dolayınca olacak. 12. adam ise dün akşam Seka Camii önünden 19 itibari ile yola çıktı ve bir aksilik olmazsa yarın 12 civarında Trabzon’a varacak. 2 otobüs ile ve uçakla Trabzon’a giden taraftarlarla birlikte yarın 150’ye yakın Yeşil Siyahlı renktaşın maçı yerinde izleyeceği tahmin ediliyor. 

MAÇIN KÜNYESİ 

DÜZYURTSPOR KOCAELİSPOR

STAT: Ahmet Suat Özyazıcı

HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Selim Konukçu, Ömer Kibiroğlu

SAAT: 15.00

HAVA: 22 derece güneşli

DÜZYURTSPOR

SAMET NUHOĞLU   

MİRAÇ ACER   

MURAT KAN

EMRE AKGÜN   

SAMET AYDIN   

TAŞKIN KARTAL   

EMİRHAN KAYIKÇI

HAKAN AYDIN  

MAHMUT KABUL   

TAHA GÜR   

ALİ KEMAL BAŞARAN

KOCAELİSPOR

CAN EMRE YÜCEL   

KADİR ÖĞE   

MURAT SONER BAŞAK   

KEMAL CAN AYDEMİR   

SEFA NARİN   

MESUT ÖZDEMİR 

HAMZA MUTLU

ALİ KETEN

BURAK SÜLEYMAN 

SİNAN PEKTEMEK  

MEHMET AVCI

Bugün 11:26 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

(1)
01

hdjhd jkjdjadjh - boşuna gitmeyin bu saatten sonra yenseler ne yazar boşuna gerzeklik yapıp millete umut vermeyin

Yanıtla . 0Beğen 07 Nisan 11:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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