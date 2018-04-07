Bu işin bitmediğini gösterin!

Yeşil Siyahlıların çok az olan Play-Off umutlarının devam etmesi için kazanması, rakiplerinin de puan kaybetmesi şart.Sentetik halı ile kaplı Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’ndaki maç 15.00’da başlayacak.
KADRO DEĞİŞMİYOR
Geçtiğimiz hafta Cizrespor’u mağlup ederek 4 maç aradan sonra kazanan Kocaelispor, Düzyurtspor ile deplasmandakarşılaşacak. Bu sezon 6. kez halı sahaya çıkacak olan Yeşil Siyahlıların kazanmaktan başka çaresi yok. Teknik Direktör Galip Gündoğdu’nun Cizrespor maçının 11’ini Trabzon’da da sahaya sürmesi beklenirken, deneyimli teknik 3 puandan başka bir şeyi düşünmüyor.
150 CİVARI TARAFTAR BEKLENİYOR
Trabzon’da hava yarın açık ve güneşli, sıcaklık ise 22 derece dolayınca olacak. 12. adam ise dün akşam Seka Camii önünden 19 itibari ile yola çıktı ve bir aksilik olmazsa yarın 12 civarında Trabzon’a varacak. 2 otobüs ile ve uçakla Trabzon’a giden taraftarlarla birlikte yarın 150’ye yakın Yeşil Siyahlı renktaşın maçı yerinde izleyeceği tahmin ediliyor.
MAÇIN KÜNYESİ
DÜZYURTSPOR KOCAELİSPOR
STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Selim Konukçu, Ömer Kibiroğlu
SAAT: 15.00
HAVA: 22 derece güneşli
DÜZYURTSPOR
SAMET NUHOĞLU
MİRAÇ ACER
MURAT KAN
EMRE AKGÜN
SAMET AYDIN
TAŞKIN KARTAL
EMİRHAN KAYIKÇI
HAKAN AYDIN
MAHMUT KABUL
TAHA GÜR
ALİ KEMAL BAŞARAN
KOCAELİSPOR
CAN EMRE YÜCEL
KADİR ÖĞE
MURAT SONER BAŞAK
KEMAL CAN AYDEMİR
SEFA NARİN
MESUT ÖZDEMİR
HAMZA MUTLU
ALİ KETEN
BURAK SÜLEYMAN
SİNAN PEKTEMEK
MEHMET AVCI
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Yorumlar
(1 )
hdjhd jkjdjadjh - boşuna gitmeyin bu saatten sonra yenseler ne yazar boşuna gerzeklik yapıp millete umut vermeyin
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