Yılmaz bu sezon İzmit İsmetpaşa Stadı’nda 1-1 sona eren Arsinspor maçını başarı ile yönetmişti. Aynı hakem bu sezonun en ilginç maçı olan ve 6-6 sona eren Gölcükspor – Pazarspor karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Yılmaz bu sezon 9 üçüncü lig 1 de kupa maçı yönetti. 3 maçı ev sahibi, 2 maçı da deplasman takımları kazanırken, 5 maç berabere bitti. Yılmaz 10 maçta 54 sarı 3 de kırmızı kart çıkardı.
Bugün 11:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:36 TSİ )
Sercan Yılmaz ile ikinci kez
Düzyurtspor - Kocaelispor maçını İstanbul’dan C Klasman hakemi Sercan Yılmaz yönetecek.
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Bugün 11:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz