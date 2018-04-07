Sercan Yılmaz ile ikinci kez

Yılmaz bu sezon İzmit İsmetpaşa Stadı’nda 1-1 sona eren Arsinspor maçını başarı ile yönetmişti. Aynı hakem bu sezonun en ilginç maçı olan ve 6-6 sona eren Gölcükspor – Pazarspor karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Yılmaz bu sezon 9 üçüncü lig 1 de kupa maçı yönetti. 3 maçı ev sahibi, 2 maçı da deplasman takımları kazanırken, 5 maç berabere bitti. Yılmaz 10 maçta 54 sarı 3 de kırmızı kart çıkardı.