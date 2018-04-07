Son 5 maçta sadece 2 beraberlik elde eden Gölcükspor’da hedef ligde hiçbir iddiası bulunmayan rakibini mağlup edip önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağı Kırıkhan maçına rahat çıkmak. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’da başlayacak ve maçı Batman bölgesinden Mehmet Terece yönetecek.
Bugün 11:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:37 TSİ )
Gölcük kazanıp rahatlamanın peşinde
3. Lig 2. Grup’ta bu sezonun hayal kırıklığı yaratan takımı Gölcükspor, 1461 Trabzon’u konuk edecek.
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Bugün 11:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz