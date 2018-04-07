Gölcük kazanıp rahatlamanın peşinde

Son 5 maçta sadece 2 beraberlik elde eden Gölcükspor’da hedef ligde hiçbir iddiası bulunmayan rakibini mağlup edip önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağı Kırıkhan maçına rahat çıkmak. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’da başlayacak ve maçı Batman bölgesinden Mehmet Terece yönetecek.