Kırmızı Beyazlıların rakibi Anadolu’nun güzide kulüplerinden Tokatspor olacak. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Birlikspor maça prestij için çıkacak. Düşme hattı ile arasında 7 puanlık fark olan Tokatspor ise kazanıp iyice rahatlamak isteyecek. Tokat Gaziosmanpaşa Stadı’ndaki maç saat 15.00’da başlayacak ve mücadeleyi İstanbul’dan Sezer Yalçın yönetecek.
Bugün 11:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:37 TSİ )
Kocaeli Birlik, Tokat’ta!
2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor veda maçlarına devam ediyor.
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Bugün 11:36 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz