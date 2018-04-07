Kocaeli Birlik, Tokat’ta!

Kırmızı Beyazlıların rakibi Anadolu’nun güzide kulüplerinden Tokatspor olacak. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen Birlikspor maça prestij için çıkacak. Düşme hattı ile arasında 7 puanlık fark olan Tokatspor ise kazanıp iyice rahatlamak isteyecek. Tokat Gaziosmanpaşa Stadı’ndaki maç saat 15.00’da başlayacak ve mücadeleyi İstanbul’dan Sezer Yalçın yönetecek.