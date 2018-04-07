O kupa Kocaeli’ye gelecek!

Başarılı solak “Kocaeli Master olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya’ya şampiyon olmak için gidiyoruz. Çalışmalarımız sorunsuz, maçlarımız çok sıkı geçiyor. Ben de elimden gelen gayreti sahaya yansıtacağım. Eminim ki o kupa bu yıl Kocaeli’ye gelecek.