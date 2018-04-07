Başarılı solak “Kocaeli Master olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya’ya şampiyon olmak için gidiyoruz. Çalışmalarımız sorunsuz, maçlarımız çok sıkı geçiyor. Ben de elimden gelen gayreti sahaya yansıtacağım. Eminim ki o kupa bu yıl Kocaeli’ye gelecek.
Bugün 11:37 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:38 TSİ )
O kupa Kocaeli’ye gelecek!
Kocaeli Master takımının yıldız orta saha oyuncusu Serter Keskin iddialı açıklamalar yaptı.
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Bugün 11:37 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz