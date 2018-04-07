BAL’da son virajlar

11. Grup’ta mücadele eden Doğantepespor, Beylerbeyi ile karşılaşacak. Gebzespor’un rakibi ise Sapanca Gençlik olacak. Gebze bugünkü maçı kazanırsa 3. Lig’e yükselme maçında Altınova Belediyespor ile karşılaşacak.
OVA KAZANIP BEKLEYECEK
9. Grup’ta ise puan puana olan Belediye Derince ve Çayırova’nın kaderi belli oluyor. Çayırova sahasında Modafen’i konuk ederken, Derince ise ligden düşen Balya Belediye deplasmanına çıkacak. İkili averaj Derince’den yana. Saat 15.00’da başlayacak maçlarda Çayırova’nın kazanıp, Derince’nin puan kaybetmesini beklemekten başka şansı yok.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz