Sakarya Sapanca Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerinden M. Emir Işık genç yaşta yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Bir süredir Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Işık'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. İnşaat ustası Vehbi Işık'ın 5 çocuğundan biri olan Emir Işık'ın cenazesi bugün Sapanca'da toprağa verilecek.
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Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu...
Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Kocaeli'de bir hastanede tedavi gören Sakaryalı lise öğrencisi Emir Işık hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz