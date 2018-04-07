Liseli Emir'in ölümü yasa boğdu...

Sakarya Sapanca Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerinden M. Emir Işık genç yaşta yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Bir süredir Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Işık'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. İnşaat ustası Vehbi Işık'ın 5 çocuğundan biri olan Emir Işık'ın cenazesi bugün Sapanca'da toprağa verilecek.