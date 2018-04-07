Çalık: Eylemlerimiz devam edecek

Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Emine Çalık ve yönetimi, İzmit Öğretmenevinde bir araya geldi. Sendika sürecinin değerlendirilmesi ve yerelde eğitimin sorunlarının konuşulduğu toplantıda Başkan Emine Çalık, sendika üyeleri adına basın açıklaması yaptı. Ülkemizdeki eğitim sisteminden bahseden Çalık, “Bir Ülkenin geleceği eğitim ile şekillenir. Çağdaşlığın göstergelerinden birisi de eğitime ve dolayısıyla eğitimin temel öznelerinden olan öğretmene verilen değerle ölçülür. Ne yazık ki son zamanlarda eğitim sistemi bir yandan paralı hale getirilerek özelleştirilmeye çalışılırken bir yandan da öğretmenlerimiz MEB tarafından sistematik bir şekilde itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır” dedi.

Mesleği toplum gözünde değersizleştirmektedir

Çalık, “Eğitime temel bir insan hakkı mantığıyla değil bir işletme mantığıyla bakan anlayışlar, öğretmenlik mesleğini toplum gözünde değersizleştirmektedir. MEB tarafından 2016 yılında devreye sokulan ve Eğitim-İş olarak dava konusu da yaptığımız, performans değerlendirme sistemi, öğretmenlik mesleğini değersizleştirmenin geldiği noktayı göstermektedir. Bakanlığın hayata geçirmeye çalıştığı performans değerlendirme sisteminde öğretmenler her yıl öğrencilerin, velilerin, meslektaşlarının ve eğitim yöneticilerinin değerlendirilmesi ile karşı karşıya kalacak. Bakanlık 4 yılda bir düzenleyeceği sınavla öğretmenlerin mesleki yeterliklerini ölçecek” dedi.

Öğretmen eğitimin temelidir

MEB’ın amacının eğitimde ücretli sözlemseli ve güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak olduğu herkesin malumu olduğunu belirten Çalık, “Türkiye’de eğitimde yaşanan sorunların nedeni öğretmenlerin performansları değildir. Öğretmen eğitimin temelidir ancak öncelikli olan eğitime yaklaşım anlayışının ulusal olmasıdır. Siyasi değil ulusal hedeflerinin ön plana çıkarılmasıdır. Eğitim-İş olarak bakanlığın eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek ve okullarda bilimsel, laik, ulusal, demokratik ve nitelikli bir eğitim anlayışını yerleştirmek yerine, öğretmeni itibarsızlaştıracak, iş güvencesini ortadan kaldıracak bir eğitim anlayışını yerleştirmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Eylemlerimiz devam edecek

5-6 Nisan 2018 tarihlerinde tüm iş yerlerinde “Mesleğimiz Onurumuzdur, Performansa Hayır” kokart eylemi gerçekleştirdiklerini belirten Çalık, “9 Nisan 2018 Pazartesi günü tüm şube ve temsilcilik binalarımıza “Performans Dayatmasına Hayır” pankartları asıyor, Eğitim İş kolundaki sendikalarla performansa karşı tepkileri ortaklaştırmak için görüşmeler yapıyoruz. 11 Nisan Çarşamba günü de Türkiye genelinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde siyah çelenk bırakarak basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Bu haklı, meşru ve demokratik eylemimize sendikalı sendikasız tüm öğretmenlerimizi destek vermeye çağırıyoruz. Performans uygulaması kaldırılana kadar eylemliliklerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.