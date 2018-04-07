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Dünya öğrencileri Kocaeli halkıyla buluşacak

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından 14-15 Nisan tarihleri arasında, “11. Uluslararası Öğrenci Buluşması”nı gerçekleştirecek. Perşembe Pazarı Alanındaki buluşmada saat 14.00’da başlayacak.

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Türkiye’de 203 ülkeden toplam 115 bin misafir öğrenci bulunuyor. Uluslararası Öğrenci Buluşması da 41 ülkede 75 şehirde kutlanıyor. İlimizde de 11. Buluşma şenlikleri 14 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 102 ülkeden 1650 öğrencinin bulunduğu kentimizdeki şölenlerde 58 ülkenin öğrencileri stant açarak ülkelerini Kocaelililer'e tanıtacak. Bu buluşmaya tüm Kocaelililer davetli.

ÜLKELERİNİ TÜRKÇE ANLATACAKLAR

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Dernekleri Başkanı Fatih Karaçoban, “Ülkeler hakkında bilinmeyenler, yanlış bilinen gerçekler bu kültürel etkinliğimizde su yüzüne çıkıyor. Bu sayede misafir öğrencilerimiz kendi kültürlerini tanıtabiliyor. İlimizde Türkçe öğrenen öğrenciler, ülkelerini bizlere Türkçe anlatıyor. 2 gün boyunca açık kalacak olan kültür panayırımıza ilgi duyan herkesi davet ediyoruz” dedi.

Bugün 13:14 TSİ - Gündem

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