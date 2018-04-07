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Derince Esnaf Odası yeni yerinde

Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni hizmet binasının açılışı önceki gün düzenlenen törenle yapıldı. Oda başkanı Bekir Sargın, binayı üyelerin aidatları ve öz kaynakları ile yaptıklarını, yeni hedeflerinin ilçede esnaf müzesi kurmak olduğunu söyledi.

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Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni hizmet binasının açılış töreni yoğun ilgi gördü. Çenedağ Mahallesi Çeşme Sokak No: 9 adresinde hizmet verecek olan oda binasının açılışına Derince Kaymakamı Akın Yılmaz ve belediye başkanı Ali Haydar Bulut da katıldı. Törende konuşan Derince Esnaf Odası Başkanı Bekir Sargın, göreve geldiği günen bu yana yapılan çalışmaları anlattı.

“ESNAF MÜZESİ KURACAĞIZ”

2010 yılında göreve seçildiğimde oda binasının çatısının aktığını dile getiren Sargın, “Her misafir geldiğinde çatımızı onarıyorduk. 2014 yılında esnafımıza söz verdik, ilk hedef olarak odamıza yakışır bir yer alacağız dedik. Sözümü tuttuk. Üyelerimizin aidatlarıyla, tamamen öz kaynağımızla bir yer aldık. Bu binanın Derince esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Odamızın 140 kişilik konferans salonu var. Yeni hedefimiz Derince’ye esnaf müzesi kazandırmak” dedi.

PROTOKOL DE KUTLADI

Oda başkanı Bekir Sargın’ın ardından Kaymakam Akın Yılmaz ve belediye başkanı Ali Haydar Bulut da söz alarak yeni binanın hayırlı olmasını diledi. Yapılan konuşmalar sonrasında kurdele kesilerek Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni hizmet binası hizmete açıldı.

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