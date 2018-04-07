Karamürsel öğretmenevinde yapılan seminerin açılış konuşmasını Karamürsel Çevre-Kültür Derneği (KARÇEV) Başkanı Ahmet Akgüner yaptı. Akgüner, bugün kent yaşamı içinde bunalan insanların köyü keşfettiğini belirterek, “Doğaya, doğal yiyeceklere, kırsal yaşama büyük bir ilgi var. Turizm hareketi içinde önemli bir yeri olan bu kesimin ilçemize gelmesini sağlamak için organik sebze ve meyve üretimini yeniden başlatmak, sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerleri tanıtmak gerekiyor” diye konuştu. Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Gülay Beşirli de organik tarım ile ilgili yürütülmekte olan projeleri anlatarak, organik tarım ve eko-turizm ile ilgili bilgi verdi. Beşirli, “Vicdani olarak tarım yapmalı ve kanaatkar olmalıyız. 3 yıl kendimizi, 1 yıl toprağı besleyeceğiz” dedi. Organik tarım üreticilerinin çalışmaları hakkında bilgi verdikleri toplantının sonunda, katılımcılara belge verildi.
Bugün 13:42 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:43 TSİ )
Karamürsel'de organik tarım eğitimi
Karamürsel Çevre-Kültür Derneği (KARÇEV), tarafından ilçede organik tarım eğitimi verildi. Toplantıya, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Gülay Beşirli, Ziraat Mühendisi Emre Bilen, Ziraat Mühendisi Mehmet Şimşek, konuşmacı olarak katılırken Nar Çiftliği Yöneticisi Eğitim Danışmanı Nurdane Kuşçu, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci ve organik tarım yapan çiftçiler katıldı.
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Bugün 13:42 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz