Karamürsel'de organik tarım eğitimi

Karamürsel öğretmenevinde yapılan seminerin açılış konuşmasını Karamürsel Çevre-Kültür Derneği (KARÇEV) Başkanı Ahmet Akgüner yaptı. Akgüner, bugün kent yaşamı içinde bunalan insanların köyü keşfettiğini belirterek, “Doğaya, doğal yiyeceklere, kırsal yaşama büyük bir ilgi var. Turizm hareketi içinde önemli bir yeri olan bu kesimin ilçemize gelmesini sağlamak için organik sebze ve meyve üretimini yeniden başlatmak, sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerleri tanıtmak gerekiyor” diye konuştu. Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Gülay Beşirli de organik tarım ile ilgili yürütülmekte olan projeleri anlatarak, organik tarım ve eko-turizm ile ilgili bilgi verdi. Beşirli, “Vicdani olarak tarım yapmalı ve kanaatkar olmalıyız. 3 yıl kendimizi, 1 yıl toprağı besleyeceğiz” dedi. Organik tarım üreticilerinin çalışmaları hakkında bilgi verdikleri toplantının sonunda, katılımcılara belge verildi.