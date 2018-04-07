Karamürsel’e tünel geçişli kavşak yapılacak

Şehirler arası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergâhlarından olan D-130 Karayolu, Karamürsel Kent Meydanı’nda battı-çıktı şeklinde düzenlenecek. Projeyle kentin merkezi bütünlük kazanırken ışıklar nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu da ortadan kalkacak.

7 FİRMA TEKLİF VERDİ

290 metre kapalı kısmıyla D-130’un iki yakasını birleştirecek olan proje, ilçeye bütünlük katacak. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi projenin yapılması için ihaleye çıktı. İhaleye 7 firma teklif verdi. En düşük teklif 41 milyon 967 bin lira ile Sed-Yol İnşaat+Alsa İnşaat ortaklığından gelirken en yüksek teklifi 52 milyon 419 bin lira ile Simge Mat AŞ verdi. Komisyonun incelemesinin ardından belirlenecek olan yüklenici, projeyi 270 gün içinde tamamlayacak.

FİRMA VE TEKLİFLER

Sed-Yol İnş.+Alsa Nak. İnş. 41.967.000 TL

Yafa İnş.+Yaşar Bilgin 43.247.000 TL

İlke Yapı İnşaat 44.904.000 TL

Güneş Yol İnş.+Kar Asfalt 47.476.000 TL

Haldız İnş.+Abat Yol İnşaat 47.776.000 TL

Egecan Akaryakıt İnşaat 51.700.000 TL

Simge Mat Maden 52.419.000 TL