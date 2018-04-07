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Atılım Sarrafiye açıldı

Karamürsel’de faaliyet gösteren Atılım Sarrafiye yenilenen konsepti ve yeni yeri ile Karamürsel halkının hizmetine tekrar açıldı.

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Yeni işletmenin açılış törenine, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe esnafı ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Başkan Yıldırım, mekanın işyeri sahibine hayırlı olması dileğinde bulundu. Atılım Sarrafiye’nin sahipleri Mesut Yıldız ve Nuray Yıldız, açılışa katılan davetlilerle teşekkür etti.

Bugün 13:43 TSİ - Ekonomi

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