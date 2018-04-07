Yeni işletmenin açılış törenine, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe esnafı ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Başkan Yıldırım, mekanın işyeri sahibine hayırlı olması dileğinde bulundu. Atılım Sarrafiye’nin sahipleri Mesut Yıldız ve Nuray Yıldız, açılışa katılan davetlilerle teşekkür etti.
Bugün 13:43 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:45 TSİ )
Atılım Sarrafiye açıldı
Karamürsel’de faaliyet gösteren Atılım Sarrafiye yenilenen konsepti ve yeni yeri ile Karamürsel halkının hizmetine tekrar açıldı.
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Bugün 13:43 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz