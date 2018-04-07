Cildin yaşlanmaya karşı korunmasına da katkıda bulunduğu belirtilen böğürtlen yeni çıktığından dolayı çok fazla talep görmüyor. Üretimi mayıs ayında başlayıp ağustos ayına kadar devam eden böğürtlenin kilosu şu anda 20 liraya satılıyor.
Bugün 13:44 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:45 TSİ )
Böğürtlene talep yok
Bahar havasının kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde yaz meyveleri de tezgahlardaki yerini almaya başladı.
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Bugün 13:44 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz