Böğürtlene talep yok

Cildin yaşlanmaya karşı korunmasına da katkıda bulunduğu belirtilen böğürtlen yeni çıktığından dolayı çok fazla talep görmüyor. Üretimi mayıs ayında başlayıp ağustos ayına kadar devam eden böğürtlenin kilosu şu anda 20 liraya satılıyor.