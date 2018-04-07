İdris Alp: Hürriyet’in yaptığı terbiyesizlik

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, düzenlediği basın toplantısı ile ülke gündemini değerlendirdi. Akkuyu’da temeli atılan nükleer santral ile ilgili yapılan eleştirilene yanıt veren Alp, açıklamaları üzerinden CHP Milletvekili Haluk Pekşen’i açıklamaları üzerinden eleştirdi.

“CHP NE YAPMAK İSTİYOR”

Ülke olarak kendi enerjilerini üretmek zorunda olduklarını dile getiren ilçe başkanı İdris Alp, “CHP’nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Türkiye’ye yatırım yapılmalı’ derken, milletvekili Haluk Pekşen tarafından kullanılan ‘Türkiye’ye yatırım yapmayın’ sözü kabul edilemez. Bu kişileri milletimize havale ediyorum. Ne yapmak istediklerini algılayamıyorum” dedi.

HÜRRİYET’E DE TEPKİLİ

Alp’in konuşması sırasındaki bir hedefi de CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’ti. Hürriyet’in “Bu namussuzları indireceğiz” sözlerine sert tepki gösteren Alp, “Bu ifadeler kendisine yakışmadı. Bugün partimiz yüzde 50 civarında bir oy oranı ile Türkiye iktidardır. Hürriyet’in yaptığı sadece partimize değil milyonlarca kişiye yapılmış büyük bir hakarettir, terbiyesizliktir” diye konuştu.