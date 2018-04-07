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Bugün 14:09 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:10 TSİ )

İYİ Parti’den Dadaşlara davet

Erzurumlular Derneği yönetimi ile bir araya gelen İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, Dadaşları, bugün yapılacağı duyurulan parti binası açılışına davet etti.

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İYİ Parti Dilovası teşkilatının, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına yaptığı ziyaretleri devam ediyor. Parti yönetimi son olarak Dilovası Erzurumlular Derneği’ne konuk oldu. Burada dernek başkanı Cebrail Temiz ve yönetimi tarafından karşılanan İYİ Partililer, ilçede yaşanan sorunlar ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İYİ KARŞILADILAR

Erzurumluların geniş katılım gösterdiği ziyaret sırasında konuşan dernek başkanı Cebrail Temiz, “Daha önce çeşitli STK’larda birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın İYİ Parti’de etkin görevlerde olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Dernek olarak tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. İYİ Parti’nin hayırlı işlere imza atmasını ümit ediyoruz” dedi.

AÇILIŞA DAVET ETTİ

İlgileri dolayısıyla Dadaşlara teşekkür eden İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, “Dernek başkanımız yapılan son kongre ile güven tazeledi. Kendisini ve yönetimini tebrik ediyoruz. İYİ Parti Dilovası’nda her geçen gün büyüyor. Partimiz burada iktidara alternatif duruma geldi. İlçemizin sorunlarına çözüm üretecek kadrolarımız hazır” dedi. Yılmaz konuşmasının sonunda dernek yöneticileri ve üyeleri, Bugün yapılacak olan parti binasının açılışına davet etti.

Bugün 14:09 TSİ - Siyaset

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