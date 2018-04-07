Kandıra’da dilek balonları uçuruldu

Etkinliğe, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülnur Bayram, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Bayram, burada, Kanser Haftası dolayısıyla farklı bir etkinlik yaparak kansere dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

BALONLAR UÇURULDU

Kanserin çağın en ölümcül hastalıkları arasında yer aldığını belirten Bayram, “Kansere yakalanmamak, kanserden korunabilmek ve kanserle savaşa dikkat çekmek adına böyle bir haftada farklı bir etkinlik düzenlemek ve vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istedik. Bu haftanın kanserden bilinçlenmemize vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Program sonunda yakılan dilek balonları uçuruldu.