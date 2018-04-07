Engelli İzzet’in rampa sevinci!

Bu kapsamda park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, Şirinsulhiye Mahallesi’nde engelli İzzet Uzun’un yoluna rampa yaparak engelleri aşmasına yardımcı oldu. Çalışma dolayısıyla belediye başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür eden İzzet Uzun, “Buradan komşunun yardımı ile çıkabiliyordum. Yapılan rampa ile hediye edilen akülü tekerlekli sandalye ile artık istediğim yere ulaşabiliyorum” dedi.