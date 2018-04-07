Bu kapsamda park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler, Şirinsulhiye Mahallesi’nde engelli İzzet Uzun’un yoluna rampa yaparak engelleri aşmasına yardımcı oldu. Çalışma dolayısıyla belediye başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür eden İzzet Uzun, “Buradan komşunun yardımı ile çıkabiliyordum. Yapılan rampa ile hediye edilen akülü tekerlekli sandalye ile artık istediğim yere ulaşabiliyorum” dedi.
Bugün 14:11 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
Engelli İzzet’in rampa sevinci!
Kartepe Belediyesi, ilçedeki engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi.
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Bugün 14:11 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz