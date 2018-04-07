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Kandıra’da 480 öğrenciye bisikletleri dağıtılacak

Kandıra Belediyesi ile İzmit Belediyesi’nin ortak projesi olan “Kandıra’yı Seviyorum, Bisiklete Biniyorum” projesiyle bu yılda yüzlerce bisiklet öğrencilere dağıtılacak.

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Yapılacak çalışma kapsamında Kandıra’daki 20 ortaokulda toplam 480 adet bisiklet hediye edecek olan Kandıra Belediyesi’nin bisiklet dağıtım programının 10 Nisan Salı günü saat 11.30’da, Çerçilli Sefa Sirmen Ortaokulu’ndeki tören ile başlayacağı bildirildi.

TÖREN PROGRAMI

10 Nisan Salı  Çerçilli Sefa Sirmen Ortaokulu

17 Nisan Salı  Kocakaymaz Yunus Emre Ortaokulu

25 Nisan Çarşamba    Kaymakam Mehmet Sarıcan İlçe Stadı

3 Mayıs Perşembe      Kefken Şehit Oğuz Kır Ortaokulu

8 Mayıs Salı    Bozburun Ortaokulu

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