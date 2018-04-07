Kandıra’da 480 öğrenciye bisikletleri dağıtılacak

Yapılacak çalışma kapsamında Kandıra’daki 20 ortaokulda toplam 480 adet bisiklet hediye edecek olan Kandıra Belediyesi’nin bisiklet dağıtım programının 10 Nisan Salı günü saat 11.30’da, Çerçilli Sefa Sirmen Ortaokulu’ndeki tören ile başlayacağı bildirildi.
TÖREN PROGRAMI
10 Nisan Salı Çerçilli Sefa Sirmen Ortaokulu
17 Nisan Salı Kocakaymaz Yunus Emre Ortaokulu
25 Nisan Çarşamba Kaymakam Mehmet Sarıcan İlçe Stadı
3 Mayıs Perşembe Kefken Şehit Oğuz Kır Ortaokulu
8 Mayıs Salı Bozburun Ortaokulu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz