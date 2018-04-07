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Kandıra’da 480 öğrenciye bisikletleri dağıtılacak

Kandıra Belediyesi ile İzmit Belediyesi’nin ortak projesi olan “Kandıra’yı Seviyorum, Bisiklete Biniyorum” projesiyle bu yılda yüzlerce bisiklet öğrencilere dağıtılacak.