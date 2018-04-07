"Kocaeli’ye yakışan bir kampüs oldu"

Körfez Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve 25 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Körfez Kampüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, gelecek fakülteler de belli oldu. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Fakültesi için öğrenci alımları yapılacak. İlk yıl 2 bin 500 öğrencinin eğitim görmesi planlanan fakültede sayı kademeli olarak 4 bin 500’e yükselecek.

İLK YIL 2 BİN 500 ÖĞRENCİ

Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Akman, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdür Vekili Şule Kılcı ve Yüksek Okul Sekreteri Sevda Doğan, kampüsü incelemek için Körfez’e geldi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve Başkan Danışmanı Yılmaz Pekmazcan ile birlikte alanı gezen heyet, yapılan binaları ve konumu noktasında projeye hayran kaldıklarını belirtti.

“HER ŞEYİYLE MÜKEMMEL”

Son dönemde yapımı tamamlanarak hizmete açılacak olan üniversite binaları için gerçekten ayrı bir yer edineceğine inandıklarını belirten heyet, “Bina gerçekten bir üniversite için tüm ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanmış. Ulaşım güzergahının da tam önünden geçiyor olması öğrenciler için büyük avantaj” dedi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, söz verdikleri tarihte binayı teslim edeceklerini belirtti.