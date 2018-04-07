Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı ve AKP İl Yönetim Kurulu üyesi Osman Çakır’ın halasının oğlu Şaban Yurttaş hayatını kaybetti. 52 yaşında olduğu öğrenilen Şaban Yurttaş geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yurttaş Başiskele Belediyesi’nden emekli ve 2 çocuk babasıydı. Şaban Yurttaş bugün öğle namazına müteakip Başiskele Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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AKP'li yöneticinin acı günü!
Kocaeli Rizeliler Derneği Başkanı ve AKP İl Yönetim Kurulu üyesi Osman Çakır’ın halasının oğlu Şaban Yurttaş hayatını kaybetti.
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Bugün 14:48 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz