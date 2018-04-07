Çöp fabrikasının yapılacağı yerde piknik düzenlenecek

Kocaeli Akademik Odalar Birliği çöp fabrikasının yapılacağı ormanlık alanda piknbik düzenleyecek. Piknik ile ilgili bilgi veren Kepekli köyünden alanın eski bekçilerinden olan Yusuf Taradula’nın torunu Cihan Yıldız, “15 Nisan Pazar günü İzmit'e gönül vermiş, kendini İzmitli gibi hisseden herkes pikniğimize davetlidir. Pikniğimiz saat 14.00'da başlayacak. Burada mangalımızı hazırlayacağız, insanlar ne yemek istiyorsa onu getirsinler” dedi.