Kocaeli Akademik Odalar Birliği çöp fabrikasının yapılacağı ormanlık alanda piknbik düzenleyecek. Piknik ile ilgili bilgi veren Kepekli köyünden alanın eski bekçilerinden olan Yusuf Taradula’nın torunu Cihan Yıldız, “15 Nisan Pazar günü İzmit'e gönül vermiş, kendini İzmitli gibi hisseden herkes pikniğimize davetlidir. Pikniğimiz saat 14.00'da başlayacak. Burada mangalımızı hazırlayacağız, insanlar ne yemek istiyorsa onu getirsinler” dedi.
Bugün 15:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:30 TSİ )
Çöp fabrikasının yapılacağı yerde piknik düzenlenecek
Kocaeli Akademik Odalar Birliği, çöp fabrikasını yapılacağı alanda piknik düzenleyecek.
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Bugün 15:23 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz